Nürnberg: Neue Internetseite zur STEM Marienberg

Das Planungs- und Baureferat der Stadt Nürnberg gibt mit der neuen Internetseite www.stem-marienberg.nuernberg.de Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, sich umfassend über das Planungsinstrument der Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme (STEM) zu informieren. Für das Areal nördlich der Marienbergstraße hat die Stadt Nürnberg eine STEM eingeleitet, aktuelle Planungs- und Untersuchungsergebnisse können ab sofort unter dem neuen Internetangebot eingesehen werden.

Angesichts der in Nürnberg stetig steigenden Zahl an Einwohnerinnen und Einwohnern und den aktuell zu verzeichnenden Entwicklungen auf dem Immobilienmarkt kommt der Aktivierung neuer Wohnbau- und Gewerbeflächen in der Stadt eine besondere Bedeutung zu. Nach einer intensiven Suche nach geeigneten Flächen entschied sich der Rat der Stadt Nürnberg am 25. Oktober 2017 für das Areal nördlich der Marienbergstraße eine STEM nach §§ 165 Baugesetzbuch einzuleiten und sogenannte ?Vorbereitende Untersuchungen? durchführen zu lassen. Auf der neuen Internetseite wird die Öffentlichkeit zudem über Veranstaltungen informiert und kann zu gegebenem Zeitpunkt auch aktiv in den Planungsprozess eingebunden werden.

?Ich bin davon überzeugt, dass das Internetangebot dazu beiträgt, dieses bis dato selten praktizierte Planungsinstrument zu erläutern und eventuell entstandene Befürchtungen zu entkräften. Die Stadt Nürnberg ist in diesem Verfahren an größtmöglicher Transparenz interessiert, um mit allen interessierten Bürgerinnen und Bürgern gemeinsam die Stadt weiterzuentwickeln. Darüber hinaus stehen ich und meine Mitarbeiter selbstverständlich zur Beantwortung von Einzelfragen zur Verfügung?, so Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg