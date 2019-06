Nürnberg: Neue Führung durch das Nürnberger Rathaus

In etwas über einer Stunde beleuchtet die Führung ?Nürnbergs erste Adresse? im Alten Rathaus die Geschichte des Nürnberger Stadtrats vom Mittelalter bis heute. Erstmals findet der neue Rundgang des Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrums der Museen in Nürnberg am Sonntag, 30. Juni 2019, um 11 Uhr statt. Weitere Termine beginnen jeweils sonntags um 11 Uhr am 28. Juli, 25. August, 29. September und 8. Dezember 2019. Treffpunkt ist die Pforte in der Ehrenhalle des Rathauses Wolffscher Bau, Rathausplatz 2.

Wie ein italienischer Palast thront das Alte Rathaus mit seiner Prunkfassade im Herzen der Altstadt. Von hier aus lenkt der Nürnberger Rat seit dem Mittelalter die Geschicke der Stadt. Der Rundgang durch sieben Jahrhunderte Rathausgeschichte führt sowohl in den Historischen Rathaussaal, dessen Wände einst nach Entwürfen von Albrecht Dürer bemalt waren, als auch in den Schönen Saal mit seinen prächtigen Deckengemälden. Beim Gang durch die ?Bürgermeistergalerie? treffen die Teilnehmer auf die Porträts wichtiger Stadtoberhäupter der letzten beiden Jahrhunderte. Im modernen Sitzungssaal erfahren sie, wie die Stadt heutzutage gestaltet und verwaltet wird. Nach einem kurzen Abstecher in die mittelalterlichen Lochgefängnisse in den Kellergewölben geht es zum Abschluss die Treppen hoch in das mittlere Rathaustürmchen, um den einzigartigen Ausblick über die Nürnberger Altstadt zu genießen.

Die Teilnahme kostet 3 Euro zuzüglich zum Eintritt in die Lochgefängnisse von 4 Euro, ermäßigt 1,50 Euro. Die Teilnehmerzahl ist auf 25 Personen begrenzt. Vom Besuch durch Kinder unter 10 Jahren wird abgeraten. Die Lochgefängnisse sind nicht barrierefrei. jos

Bild Download: Historischer Rathaussaal

(Bild: Christine Dierenbach / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 2.2 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg