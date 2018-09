Nürnberg: Neue Familienführung im Tucherschloss

Neue Familienführung im Tucherschloss

Bei der neuen Familienführung ?Das Schloss meiner Träume!? mit anschließender Bastelaktion gehen Kinder mit ihren Familien auf Entdeckungstour. Der erste Rundgang in Kooperation mit dem Kunst- und Kulturpädagogischen Zentrum der Museen in Nürnberg beginnt am Sonntag, 9. September 2018, um 11 Uhr im Museum Tucherschloss, Hirschelgasse 9-11. Er dauert etwa 90 Minuten und ist geeignet für alle ab 6 Jahren.

Wohl jeder hat schon einmal vom luxuriösen Leben in einem märchenhaften Schloss geträumt. Doch was unterscheidet so ein Schloss von einem gewöhnlichen Haus? Wie ist es gebaut? Welche Möbel gibt es dort und wie sind die Zimmerdecken und Wände gestaltet? Bei einem unterhaltsamen Rundgang durch das prächtige Tucherschloss gehen Groß und Klein diesen Fragen auf den Grund. Dabei erkunden sie die Bauweise des historischen Gemäuers, untersuchen fein geschnitzte Holzschränke und erleben die besondere Atmosphäre von bunten Glasfenstern. Anschließend entwirft jeder sein ganz persönliches Traumschloss zum Mitnehmen.

Das Angebot gibt es auch an den Sonntagen 7. Oktober, 4. November und

2. Dezember 2018. Die Teilnahme kostet 3 Euro pro Person zuzüglich Museumseintritt, für Kinder bis 16 Jahre fällt keine Führungsgebühr an. alf

