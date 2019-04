Nürnberg: Neue Fahrtreppen an zwei U-Bahnhöfen

In den kommenden Wochen tauscht das U-Bahnbauamt der Stadt Nürnberg an den U-Bahnhöfen Langwasser Mitte und Röthenbach jeweils eine Fahrtreppe aus. Die Arbeiten beginnen am Donnerstag, 25. April 2019, in Langwasser Mitte mit der Außerbetriebnahme der abwärtsfahrenden Fahrtreppe, die vom Franken-Center / Trebnitzer Straße und Busbahnhof zum Bahnsteig führt.

Da am U-Bahnhof Langwasser Mitte die neue Fahrtreppe mit Hilfe eines Krans über den angrenzenden Parkplatz eingebracht wird, muss am Sonntag, 28. April 2019, von 7.30 bis 18 Uhr der komplette Aufgang Franken-Center / Trebnitzer Straße und der Busbahnhof gesperrt werden. Fahrgäste werden während der Sperrung gebeten, auf den Aufgang Breslauer Straße / Oppelner Straße und den Aufzug auszuweichen. Die neue Fahrtreppe steht voraussichtlich wieder ab Mittwoch, 29. Mai 2019, zur Verfügung.

Am U-Bahnhof Röthenbach wird die aufwärtsfahrende Fahrtreppe Richtung Dombühler Straße / Herriedener Straße zwischen Montag, 6. Mai 2019, und Freitag, 7. Juni 2019, ausgetauscht. Hier kann während der Bauarbeiten auf die Festtreppe und den Aufzug ausgewichen werden. Fahrtreppen haben je nach Beanspruchung eine Lebensdauer von 20 bis 30 Jahren. Da seit Anfang der 1970er-Jahre in Nürnberg und Fürth immer wieder neue U-Bahnhöfe eröffnet wurden, müssen dementsprechend seit den 1990er-Jahren regelmäßig Fahrtreppen erneuert werden.

Insgesamt 190 Fahrtreppen gibt es im Bereich der drei U-Bahn-Linien U1, U2 und U3. Welche Fahrtreppen wann ausgetauscht werden, entscheidet der Eigentümer der U-Bahnhöfe, also die Stadt Nürnberg beziehungsweise die Stadt Fürth / infra fürth verkehr gmbh in Absprache mit dem Betreiber, der VAG. Das Nürnberger U-Bahnbauamt kümmert sich um die Vergabe der Aufträge und den Austausch von Fahrtreppen, die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg übernimmt die technische Beratung und die Koordination der betrieblichen Belange.

Die wichtigsten Arbeitsschritte bei der Erneuerung der Fahrtreppe sind dabei das Sichern und Vorbereiten der Baustelle, die Demontage und der Abtransport der alten Fahrtreppe, und das Einheben der Fahrtreppe jeweils über die U-Bahn-Gleise mit Diesellok und Kranwagen.

Nach der Montage geht es weiter mit mehreren Testläufen und schließlich der Abnahme der neuen Treppe durch das U-Bahnbauamt, die VAG und den TÜV Süd. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg