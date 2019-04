Nürnberg: Neubau für Friedrich-Herschel-Schule

Neubau für Friedrich-Herschel-Schule

Das Hochbauamt der Stadt Nürnberg errichtet den Neubau für einen dreigruppigen Kinderhort und acht Unterrichtsräume auf dem Grundstück der Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule am Herschelplatz. Die Bauarbeiten dauern voraussichtlich bis zum Schulbeginn im September 2019. Die Kosten belaufen sich auf rund fünf Millionen Euro. Davon übernimmt der Freistaat Bayern durch die Regierung von Mittelfranken rund 900 000 Euro im Zuge der Förderung nach dem Finanzausgleichsgesetz.

Der Neubau auf dem Gelände der Grund- und Mittelschule ist als Interimslösung zur Sicherung des Bedarfs an Unterrichtsräumen und Räumen für die Mittagsbetreuung in der Südstadt bis zur Fertigstellung der Mittelschule in Nürnberg Maiach konzipiert. Die Bauarbeiten haben im März 2019 begonnen. Der Hort bietet Platz für 75 Kinder. Die Unterrichtsräume sollen vorzugsweise von der örtlichen Grundschule genutzt werden. Aktuell werden die Ver- und Entsorgungsleitungen im Erdreich verlegt. Die Errichtung der Grundkonstruktion des Gebäudes ist für die Osterferien geplant.

?Das Gebäude wird in Modulbauweise mit der Möglichkeit der Vormontage errichtet. So wird eine Verkürzung der Bauzeit für die dringend benötigten Räumlichkeiten erreicht?, erklärt Planungs- und Baureferent Daniel F. Ulrich. maj

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg