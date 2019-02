Nürnberg: ?Netz gegen Armut? sammelt Schulmittel

Kinderarmut wird auch durch unzureichende Lern- und Schulmittelausstattung sichtbar. Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly ruft daher in diesem Jahr bereits zum 13. Mal in Folge zur Schulmittelaktion auf. Nürnberger Unternehmen werden gebeten, Sachspenden ? sehr gut erhaltenes, neuwertiges Schulmaterial wie Schultüten, Scheren, Schultaschen, Stifte, Mappen, Hefte, Lern-CDs, Bücher, Sportsachen und ähnliches ? zu sammeln.

Das Nürnberger ?Netz gegen Armut?, ein Kooperationsnetz der öffentlichen und freien Wohlfahrtspflege und privater Initiativen, sowie verschiedene Nürnberger Unternehmen initiieren die Schulmittelaktion. Das Bayerische Rote Kreuz (BRK), Kreisverband (KV) Nürnberg-Stadt, trägt Sach- und Geldspenden zusammen, um Kinder im Grundschulalter aus Familien mit geringem Einkommen mit Schulmaterialien zu unterstützen. Firmen, aber auch Privatpersonen, die Material spenden möchten, können sich unter der Telefonnummer 09 11 / 53 01-2 39 Montag bis Freitag zwischen 9 und 12 Uhr direkt mit dem BRK in Verbindung setzen.

Geldspenden können ebenso an das BRK KV Nürnberg-Stadt unter dem Stichwort ?Schulmittelaktion Projekt 33901? auf das folgende Konto bei der Sparkasse Nürnberg überwiesen werden: IBAN DE 85 7605 0101 0001 0381 50, BIC SSKNDE77XXX. Davon kauft das BRK ergänzend neue Schulsachen, die es zusammen mit dem neuwertigen, gebrauchten Material vom 10. bis 12. Juli 2019 an nachweislich Bedürftige ausgibt. Dabei ist der aktuelle Nürnberg-Pass des Kindes vorzulegen.

Die Aktion hatte bereits in den vergangenen Jahren eine große Nachfrage. In Nürnberg sind rund 5 000 Kinder im Grundschulalter auf Sozialleistungen angewiesen und haben einen Nürnberg-Pass. Die Spende von Schulmaterial kann von Grundschulkindern, deren Eltern/Familien über ein geringes Einkommen verfügen (Nachweis durch Nürnberg-Pass), ergänzend zu den Leistungen aus dem Bildungs- und Teilhabepaket (BuT) in Anspruch genommen werden.

Der Erfolg der Schulmittelsammlung ist auf die Unterstützung durch die Zivilgesellschaft angewiesen ? auf engagierte Bürgerinnen und Bürger, die zur Bekämpfung der Kinderarmut beitragen, auf Organisationen, Institutionen und Unternehmen, die materielle Hilfe leisten. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg