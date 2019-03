Nürnberg: Nashornjungtier Sanjay hat Tiergarten verlassen

Am Mittwoch, 20. März 2019, um 17.30 Uhr ist Panzernashorn Sanjay nach einer zweitägigen Reise in Edinburgh in Schottland angekommen. Sanjay wurde am 1. März 2017 im Tiergarten der Stadt Nürnberg geboren. Die zunehmenden Auseinandersetzungen des Jungbullen mit der Mutter, die üblicherweise im Alter von rund zwei Jahren beginnen, machten eine Abreise erforderlich. Im Rahmen des Europäischen Arterhaltungsprogramms (EEP) fiel Ende Februar die Entscheidung für Edinburgh als zukünftiges Zuhause für Sanjay.

Die enge Zusammenarbeit innerhalb des Europäischen Zooverbands (EAZA) bringt regelmäßige Tiertransporte zwischen dem Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa mit sich. Die Unsicherheit, die mit dem unklaren Brexit verbunden ist, führte dazu, dass alle betroffenen Zoos kurzfristig anstehende Transporte noch vor Ende März 2019 durchführen mussten. So war schnelles Organisieren erforderlich. Dazu gehörten die Zustimmung durch die Artkommission des EEP für Panzernashörner, das Ausleihen einer passenden Transportkiste, tiermedizinische Untersuchungen wie Tuberkulose-Test und parasitologische und bakteriologische Kotuntersuchungen, die Anforderung eines Transportunternehmens und Vorbereitung des Nashorns für die Fahrt nach Schottland.

Am Montagnachmittag, 18. März 2019, wurde die 1,7 Tonnen schwere Transportkiste samt dem inzwischen 985 Kilogramm schweren Nashorn von zwei Gabelstablern in einen Lastwagen gehoben. Die beiden Stapler balancierten die Kiste aus, damit sie das Tier nicht durch Bewegungen zum Schwanken bringen konnte.

Bild Download: Bild 1

Bild 1 und 2 zeigen Sanjay in der Transportkiste und die Kiste selbst.

(Bild: Helmut Mägdefrau / Tiergarten / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 1.3 MB)

Bild Download: Bild 2

Bild 1 und 2 zeigen Sanjay in der Transportkiste und die Kiste selbst.

(Bild: Helmut Mägdefrau / Tiergarten / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 1.2 MB)

Bild Download: Bild 3

Bild 3 zeigt das Verladen der Transportkiste mittels zweier Gabelstapler auf den Lastwagen.

(Bild: Helmut Mägdefrau / Tiergarten / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 1.5 MB)

Bild Download: Bild 4

Bild 4 ist die erste Aufnahme von Sanjay in seinem neuen Stall in Edinburgh.

(Bild: Oliver Pürkel / Tiergarten / Stadt Nürnberg, JPG-Datei 252 KB)

