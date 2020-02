Wie die Polizei mitteilte, ist ein 23-Jähriger am frühen Samstagmorgen (15. Februar 2020) nach einer Schlägerei über die vierspurige Straße vor dem Hauptbahnhof geflohen und über eine Mauer in den Frauentorgraben gesprungen. Der Mann verletzte sich dabei schwer.

Demnach kam es am Samstag gegen 4.30 Uhr in der Mittelhalle des Nürnberger Hauptbahnhofs zu einem tätlichen Streit zwischen sechs Personen, die sich gegenseitig mit Tritten und Schlägen traktierten.