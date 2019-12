Update vom 11. Dezember 2019: Massenschlägerei in Nürnberger Südstadt: Kripo ermittelt Tatverdächtige

Nach einer Massenschlägerei auf einem Lidl-Parkplatz in der Allersberger Straße, bei der im Oktober zwei Männer schwer verletzt worden waren, blieben die Fahndungsmaßnahmen nach den Tätern zunächst erfolglos. Das berichtete die Polizei.

Nachdem die Kripo Mittelfranken unter anderem die Spurensicherung durchgeführt hatte, konnte kurz darauf ein 26-jähriger Tatverdächtiger festgenommen werden. Die Kripo Nürnberg ermittelte daraufhin hinsichtlich eines versuchten Tötungsdeliktes.

Weitere Ermittlungen führten zur Identifizierung von drei weiteren Tatverdächtigen im Alter zwischen 24 und 33 Jahren. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth erließ der Ermittlungsrichter Haftbefehle. Diese wurden am Dienstag (10. Dezember 2019) nun vollzogen und die Verhafteten dem Ermittlungsrichter überstellt. Dieser ordnete die Haftfortdauer gegen drei Männer im Alter von 25, 26 und 33 Jahren an. Der Haftbefehl gegen den 24-Jährigen wurde indes aufgehoben.

Erstmeldung: Lidl-Parkplatz in Nürnberg: Männer liefern sich Massenschlägerei in Südstadt

Am Samstagmorgen (12. Oktober 2019) riefen Zeugen gegen 5.30 Uhr die Polizei. Auf einem Lidl-Parkplatz in der Allersberger Straße 130 gab es eine heftige Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen. Rund zehn bis 15 Personen sollen beteiligt gewesen sein, berichtet die Polizei.

Als die Polizei eintraf, war ein Teil bereits mit einem schwarzen Audi A5 verschwunden. Vor Ort gab es mehrere Opfer, zwei von ihnen waren deutlich verletzt.