Zwei junge Männer kamen in der Nacht auf Mittwoch (24.07.2019) auf eine dämliche Idee: Auf einer Baustelle am Augustinerhof in Nürnberg bestiegen die beiden Betrunkenen einen Kran und kletterten bis zur Fahrerkabine in luftiger Höhe. Das berichtet die Polizei inFranken.de.

Kran in Nürnberg bestiegen: 20-Jähriger braucht Hilfe der Feuerwehr

Einsatzkräfte aus Feuerwehr und Rettungsdienst fuhren gegen 1 Uhr zur Baustelle. Nach einer Aufforderung kletterte der Ältere der beiden, ein 22-Jähriger, wieder nach unten. Sein Freund, ein 20-Jähriger, bekam allerdings plötzlich Angst. Er traute sich nicht, wieder nach unten zu gehen.

Die Feuerwehr musste ihn schließlich retten. Die beiden jungen Männer müssen nun mit Anzeigen rechnen, unter anderem wegen Hausfriedensbruch.

