Nürnberg: Nach Brand in Sandreuth: Stadt steht Hinterbliebenen bei

Nach Brand in Sandreuth: Stadt steht Hinterbliebenen bei Nach dem Brand in der Nacht zum vergangenen Samstag in einem Einfamilienhaus in Sandreuth mit fünf Todesopfern kümmert sich die Stadt um die Hinterbliebenen.Wie berichtet sind ein Säugling, weitere Geschwister im Alter von 4, 5, 7 Jahren und ihre 34-jährige Mutter noch am Brandort beziehungsweise später in einer Klinik ihren tödlichen Verletzungen erlegen.