Nürnberg: N2025: ?Kulturhauptstädtla? auf Richard-Wagner-Platz

Ein ungewöhnliches Projekt macht vom 29. Juni bis zum 28. Juli 2019 mitten in Nürnberg Kultur und Nachhaltigkeit erfahrbar. Das ?Kulturhauptstädtla?, ein offener Begegnungsort auf Zeit auf dem Richard-Wagner-Platz in unmittelbarer Nähe zum Staatstheater und der Agentur für Arbeit, bietet ein vielfältiges und lebendiges Kulturprogramm. Zudem lädt ein Café mit geretteten Lebensmitteln zum Verweilen ein.

Das ?Kulturhauptstädtla?, eine kleine Stadt in der Stadt, erbaut aus Holz und wiederverwerteten Materialien, ist einen Monat lang Bühne, Werkstatt, Marktplatz und vieles mehr für Künstlerinnen und Künstler, Kreative, Vereine und Initiativen, die sich mit Kultur, Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung beschäftigen.

Diskussionen, Ausstellungen, Konzerte, Theater und Poetry-Slams: Das vierwöchige Programm gestaltet sich vielfältig und ist für alle Besucherinnen und Besucher frei zugänglich. In einem nicht kommerziellen Café, in dem alle so viel zahlen, wie sie können, wird Leckeres aus geretteten Lebensmitteln angeboten. Barrierefrei und ohne Konsumzwang kann man dort Kultur und Nachhaltigkeit selbst erleben und gestalten, ganz nach dem Gedanken der Kulturhauptstadt-Themen ?Embracing Humanity?, ?Exploring Reality? und ?Evolving Community?.



Als lokaler Gastgeber unterstützt auch das Staatstheater Nürnberg das ?Kulturhauptstädtla?, das den Vorplatz des Schauspielhauses einen Monat lang beleben wird. Bei der ?Nachtetage? am 31. Mai in der 3. Etage des Schauspielhauses werden gemeinsam mit den Projekt-Initiatorinnen und -Initiatoren und dem Publikum erste Hochbeete gebaut und bepflanzt, die als temporärer Garten das ?Kulturhauptstädtla? ergänzen werden.

Das Projekt wird vom ?N.ORT Kollektiv? initiiert. Das Kollektiv besteht aus Personen aus den Bereichen Architektur, Stadtplanung, Sozial- und Umweltwissenschaften, gehört zum gemeinnützigen Verein Bluepingu e.V. und wird mithilfe zahlreicher Ehrenamtlicher organisiert. Mit dem ?Kulturhauptstädtla? setzen sie sich für die Bewerbung Nürnbergs als Kulturhauptstadt Europas 2025 ein. Unterstützt werden sie dabei vom Urban Lab im Rahmen eines Pilotprojekts der Nationalen Stadtentwicklungspolitik und dem Leonardo ? Zentrum für Kreativität und Innovation, einem Gemeinschaftsprojekt der Technischen Hochschule Nürnberg, der Akademie der Bildenden Künste Nürnberg und der Hochschule für Musik Nürnberg.

Ganz im Sinne der Nürnberger Kulturhauptstadtbewerbung will das ?Kulturhauptstädtla? als vielfältiger, mobiler Begegnungsort zeigen, welches Potential ungenutzte Orte im öffentlichen Raum für die Stadtentwicklung haben, wenn sie durch Bürgerinnen und Bürger bewusst gestaltet werden. jos

