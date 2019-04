Nürnberg: N2025 ?Kinoclip?: Jugendfilmprojekt mit Ljubljana

N2025 ?Kinoclip?: Jugendfilmprojekt mit Ljubljana

Zehn Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren aus Nürnberg und Ljubljana ? Bewerberstädte um den Titel ?Kulturhauptstadt Europas 2025? ? produzieren zusammen Filme, die sich mit den unterschiedlichen Blickwinkeln der Jugendlichen auf die Städte auseinandersetzen. Startschuss für das Projekt ?Kinoclip? sind die Drehtage mit slowenischen Jugendlichen in Nürnberg vom gestrigen Donnerstag, 25. April, bis einschließlich Sonntag, 28. April 2019. Im Juni folgt der Gegenbesuch.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer schreiben zusammen das Storyboard, drehen die Filme und gestalten auch den Schnitt kollaborativ. Betreut und angeleitet werden sie von erfahrenen Filmemachern und Medienpädagogen aus Nürnberg und der slowenischen Hauptstadt: dem Medienzentrum Parabol Nürnberg, dem Theater Pozitiv und dem Filmzentrum Kinodvor aus Ljubljana.

Den Auftakt des Projekts bildet der Besuch von fünf slowenischen Jugendlichen und zwei Betreuern, die bis zum 28. April zu Gast in Nürnberg sind und an verschiedenen Orten in der Stadt erste Filminhalte drehen werden. Zwischen 16. und 20. Juni 2019 werden fünf Jugendliche aus Nürnberg nach Ljubljana reisen und die Ko-Produktion in Slowenien fortführen. Bis Ende 2019 sollen die Filme dann in gemeinsamer Kooperation geschnitten und produziert werden, so dass sie im Frühjahr 2020 auf dem Mittelfränkischen Jugendfilmfestival in Nürnberg und dem ?Kinotrip? in Ljubljana präsentiert werden können.

Im Jahr 2025 werden eine deutsche und eine slowenische Stadt Kulturhauptstadt Europas sein. Nürnberg und Ljubljana bewerben sich beide um diesen Titel, in Deutschland sind insgesamt acht Städte, in Slowenien fünf Städte im Rennen. Das Kulturhauptstadtjahr wird von einer Vielzahl von künstlerischen Ko-Produktionen zwischen den beiden Trägern des Titels ?Kulturhauptstadt Europas 2025? geprägt sein.

Während der Bewerbungen Nürnbergs und Ljubljanas arbeiten bereits jetzt Kulturschaffende aus beiden Städten an konkreten Projekten zusammen. Ein Beispiel ist das vom N2025-Bewerbungsbüro initiierte und finanzierte Projekt mit dem Namen ?Kinoclip?. Das Medienzentrum Parabol Nürnberg, das Theater Pozitiv und das Filmzentrum Kinodvor aus Ljubljana haben dieses Programm ins Leben gerufen. Ziel des Projekts ist, über den Kompetenzerwerb im Bereich Filmproduktion hinaus, unterschiedliche Perspektiven von jungen Menschen auf zwei europäische Städte zu zeigen und Europa als gemeinsamen Kulturraum erfahrbar zu machen. Bei Erfolg ist geplant, das Kooperationsprojekt zwischen beiden Städten fortzuführen. jos

