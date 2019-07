Nürnberg: N2025: Freiwilligen-Team organisiert Mitmach-Aktion

N2025: Freiwilligen-Team organisiert Mitmach-Aktion

Das Freiwilligen-Team zur Kulturhauptstadt-Bewerbung macht mit einer bunten Mitmach-Aktion beim Kulturhauptstädtla auf den Bewerbungsprozess aufmerksam. Am Sonntag, 21. Juli 2019, wird nach dem Motto ?Die Kugel ist ins Rollen gebracht? auf dem Richard-Wagner-Platz von 12 bis 18 Uhr eine knapp zwei Kilometer lange Murmelbahn-Holzschienen entlang eines Zeitstrahls aufgebaut. Der Zeitstrahl symbolisiert den Bewerbungsverlauf als Kulturhauptstadt Europas 2025.

Die Initiatoren möchten mit der Aktion die Bewerbung und das ?Team2025? noch bekannter und vor allem erlebbar machen. Nach dem Bauen der Bahn dürfen die Murmeln dann natürlich auch rollen gelassen werden. Jung und Alt sind eingeladen, den Weg zur Kulturhauptstadt Europas 2025 spielerisch zu erkunden und mitzugestalten.

Seit September 2018 unterstützt und begleitet das engagierte ?Team2025? die Aktivitäten des Kulturhauptstadt-Bewerbungsbüros. In den letzten Monaten haben die Freiwilligen ein Projekt auf die Beine gestellt und einen Bau- und Spiele-Aktionstag auf dem Kulturhauptstädtla vorbereitet und organisiert.

Das Kulturhauptstädtla, eine kleine Stadt in der Stadt, erbaut aus Holz und wiederverwerteten Materialien, ist noch bis Sonntag, 28. Juli, Bühne, Werkstatt, Marktplatz und vieles mehr für Künstlerinnen und Künstler, Kreative, Vereine und Initiativen, die sich mit Kultur, Nachhaltigkeit und Stadtentwicklung beschäftigen. In einem nicht kommerziellen Café, in dem alle so viel zahlen, wie sie können, wird Leckeres aus geretteten Lebensmitteln angeboten. Die Nutzung von freistehenden Flächen im öffentlichen Raum steh hier ebenso im Fokus. Das Projekt wurde vom ?N.ORT Kollektiv? initiiert. jos

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg