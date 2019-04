Nürnberg: ?Mystery ART?: Comics von Jugendlichen

?Mystery ART?: Comics von Jugendlichen

Im Projekt ?Mystery ART ? Vol. 2? haben Jugendliche zwischen 12 und 15 Jahren Bilder, Texte und Comicgeschichten gefertigt. Beim Comic Day am Freitag, 3. Mai 2019, sind die Ergebnisse von 16 bis 18.30 Uhr im Kinder- und Jugendhaus Tetrix, Muggenhofer Straße 118, zu sehen. Der Eintritt ist frei.

Die verschiedenen Interessen und Vorlieben der Teilnehmerinnen und Teilnehmer spiegeln sich in den verschiedenen Stilen, Techniken und Aussagen wider. Die beeindruckenden Arbeiten werden nicht nur am Comic Day bei einer Vernissage präsentiert. Zusätzlich veröffentlichen die Jugendlichen die Ergebnisse als Comic-Heft. Gegen eine Spende ist es am Ausstellungstag erhältlich.

Das Projekt ?Mystery ART? findet zum zweiten Mal und erstmals in Kooperation mit der Wanderbühne e.V. statt. Weitere Informationen im Internet unter www.tetrix.nuernberg.de. boe

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg