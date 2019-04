Nürnberg: Mutter lässt Säugling in Badewanne ertrinken - Urteil

Eine Mutter ist in Nürnberg zu viereinhalb Jahren Haft verurteilt worden, weil sie ihr Baby nach der Geburt in der Badewanne hat ertrinken lassen.

Das Nürnberger Landgericht sprach die 28-Jährige am Donnerstag der Tötung durch Unterlassen schuldig. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass die Frau aus Roth im September 2018 das Neugeborene in der vollgelaufenen Wanne zurückgelassen hatte, bis es starb. Sie habe weder Hilfe geholt noch versucht, das Baby wiederzubeleben, hatte die Anklage zu Prozessbeginn gesagt.

Danach versteckte die Frau, die Mutter zweier Kinder ist, nach Ansicht der Strafkammer die Leiche in einem Karton. Ihre Schwangerschaft hatte sie vor dem Vater des Kindes und ihrer Familie verheimlicht. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.