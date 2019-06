Nürnberg: Musikschule Nürnberg: Blockflöte total

Musikschule Nürnberg: Blockflöte total

In solistisch besetzten Werken bis hin zum großen Ensemble geben Schülerinnen und Schüler aller Altersklassen der Musikschule Nürnberg einen Einblick in die Vielfalt der Blockflöte. Das Konzert der Blockflötenklasse von Caroline Hausen beginnt am Freitag, 5. Juli 2019, um 18 Uhr in der Kirche Heilig-Geist, Moritzbergstraße 62. Der Eintritt ist frei. let

