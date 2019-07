Nürnberg: Mosaik Jugendpreis 2020 ? Mit Vielfalt gegen Rassismus

Im Gedenken an die bayerischen Opfer der rechtsextremen Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU) loben Nürnberg und München zum sechsten Mal den mit insgesamt 9 000 Euro dotierten ?Mosaik Jugendpreis ? mit Vielfalt gegen Rassismus? aus. Bis 18. Oktober 2019

können sich Jugendliche und junge Erwachsene bis 25 Jahre aus beiden Städten mit bereits durchgeführten Projekten, die sich gegen AlltagsRassismus einsetzen, bewerben.

Ausgezeichnet werden Projekte, die sich für einen respektvollen Umgang der Menschen in der Stadt sowie für interkulturellen Dialog und Begegnung stark machen. Sie sollen sowohl aktuell als auch nachhaltig angelegt sein und können in allen gesellschaftlichen Bereichen stattfinden

? am Ausbildungsplatz, in der Schule, Hochschule oder im Verein.

Willkommen sind Musik- und Sportprojekte ebenso wie Begegnungs- und Bildungsprojekte. Die Bewerbung samt Projektbeschreibung ist an die Landeshauptstadt München, Sozialreferat, Stelle für interkulturelle Arbeit, Nilüfer Pekince, Franziskanerstraße 8, 81669 München, zu schicken. Die

Auszeichnung wird am 21. März 2020, dem ?Internationalen Tag gegen Rassismus?, in der Landeshauptstadt München verliehen.

Die Auszeichnung soll zum einen ein Zeichen der gesellschaftlichen und politischen Ächtung von neo-nazistischer Gewalt und von alltäglichen Formen von Diskriminierung setzen und zum anderen auch einen Beitrag zur Prävention leisten. Neben dem würdevollen Mahn- und Gedenkort, den es seit 21. März 2013 am Ausgang der Straße der Menschenrechte mit einer Tafel und vier Menschenrechtsbäumen in Nürnberg gibt, war es der ausdrückliche Wunsch der Opferfamilien, mit dem Preis in die nächste Generation zu wirken und einen respektvollen Umgang vor allem junger Menschen anzumahnen.

Weitere Informationen zur Ausschreibung unter

www.nuernberg.de/internet/menschenrechte/mosaik_jugendpreis.html

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg