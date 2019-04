Nürnberg: Modenschau der Modeschulen im Z-Bau

Die Berufliche Schule ? Direktorat 5 (B5) veranstaltet mit ihren Modeschulen unter dem diesjährigen Motto ?Raum? eine Modenschau. Schülerinnen und Schüler zeigen die Modelle auf dem Laufsteg am Mittwoch, 22. Mai 2019, um 14.30, 17 und 19.30 Uhr im Z-Bau, Frankenstraße 200. Gezeigt werden Modelle der Schulkollektion, Abschlussarbeiten der schulinternen Facharbeit, Avantgardemodelle aus dem Kreativprojekt und Abschlussmodelle der Fachschülerinnen und Fachschüler. Erstmalig findet die Preis-Verleihung für den Fotowettbewerb ?selbergmachd? statt.

Die Modenschau bietet den Höhepunkt der Ausbildungszeit der Absolventinnen und Absolventen der Berufsfachschule für Bekleidung ?Änderungsschneiderinnen und Änderungsschneider, Textil- und Modeschneiderinnen und Modeschneider der Berufsfachschule für bekleidungstechnische Assistenten und der Fachschule für Bekleidungstechnik.

Als Schule mit vielen Facetten zeigt sich die B5 vor allem in der Modenschau der B5-Modeschulen: Präsentation der Modelle der Modeschulen, dazu die passenden Frisuren und das Make-up gestaltet vom Berufsbereich Körperpflege/Friseure sowie faszinierender Blumenschmuck aus dem Berufsbereich der Floristen.

Die diesjährige Charity-Initiative kommt dem Projekt Azadi zugute: ?Azadi ist ein Zusammenschluss von Partnern denen es wichtig ist, dass Mode nicht nur gut aussehen soll sondern auch mit gutem Gewissen gekauft werden kann. Die erste Kollektion entstand 2016 in Delhi /Indien und wurde von jungen Frauen produziert, die als Opfer von der indischen Organisation STOP (Stop Trafficking and Oppression of Children and Women) in Schneiderei ausgebildet wurden?, beschreibt das Projekt seine Arbeit im Internet unter http://www.azadi-fashion.com/. let

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg