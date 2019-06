Nürnberg: Mobile Bürgerversammlung zur Inklusion richtet sich auch an Menschen mit Beeinträchtigungen

Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly möchte mit seiner Mobilen Bürgerversammlung zum Thema Inklusion am Dienstag, 6. August 2019, ab 16 Uhr alle Bürgerinnen und Bürger und insbesondere Menschen mit Beeinträchtigungen ansprechen. Um es allen Interessierten möglich zu

machen, an der Tour teilzunehmen, bittet das Bürgermeisteramt Menschen mit Unterstützungsbedarf um eine Anmeldung unter Telefon 09 11 / 2 31-51 05 oder 2 31-1 50 09 (bis 28. Juni) oder per Mail an obm@stadt.nuernberg.de (bis 30. Juni) mit Betreff ?Mobile Bürgerversammlung Inklusion?.

Geplant sind Besuche des Cafés Tante Noris sowie das Erleben von Bodenoberflächen am Hauptmarkt und der Einrichtungen der Noris Inklusion am Marienbergpark, ein Stopp an einer Bushaltestelle zum Thema Mobilität im öffentlichen Raum sowie die Besichtigung der Boxdorfer Werkstatt. Dort soll die Tour ab 20 Uhr mit Bewirtung durch die Lebenshilfe ausklingen.

Um ausreichende Unterstützungsangebote für Menschen mit Hörschädigung, Seh- oder Gehbehinderung und Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer organisieren zu können, bittet das Bürgermeisteramt um Anmeldung mit Angabe, welche Einschränkung vorliegt beziehungsweise welche Art der Unterstützung gebraucht wird. Unter anderem sollen je nach Bedarf eine mobile Höranlage, Gebärdendolmetscher und verschiedene Transportmittel zur Verfügung stehen.

Aufgrund der begrenzten Kapazität gilt die Reihenfolge der Anmeldungen.

Eine Anmeldung von Menschen ohne Einschränkung ist nicht erforderlich.

alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg