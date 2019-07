Nürnberg: Mobile Bürgerversammlung zum Thema Inklusion

Die letzte Mobile Bürgerversammlung von Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly in diesem Jahr ist dem Thema Inklusion gewidmet. Interessierte Mitradlerinnen und Mitradler sind am Dienstag, 6. August 2019, um 16 Uhr herzlich willkommen, Treffpunkt ist wie immer am Schönen Brunnen auf dem Hauptmarkt. Für angemeldete Menschen mit Beeinträchtigungen hat das Bürgermeisteramt bedarfsgerechte Verkehrsmittel zur Mitfahrt organisiert.

Zur ersten Station ist es nicht weit: Gleich zu Beginn lässt sich die Gruppe im Café Tante Noris das inklusive Konzept des Bewirtungsbetriebs erläutern. Gegen 16.20 Uhr gibt es im Bereich Brautkehre/Obstmarkt Möglichkeit zum probeweisen Rollstuhlfahren und Fortbewegen auf unebenem Untergrund. Bei der Noris Inklusion am Marienpark, Braillestraße 27, geht es ab 17.30 Uhr um die Themen Markplatz Marienberg, Rent-a-Huhn, Kükenkoje und Flotte Biene. Mobilität im öffentlichen Raum steht im Fokus an der Bushaltestelle Wegfeld, bei der die Radlergruppe gegen 18.40 Uhr Halt machen wird. Letzte Station ist die Boxdorfer Werkstatt, Am Spund 4, die sich gegen 19.30 Uhr einschließlich Blindenparcours und einer Aufführung des Theaters Dreamteam vorstellt. Dort findet auch der gesellige Ausklang mit Bewirtung durch die Lebenshilfe statt. Die Rückfahrt beziehungsweise den Rücktransport müssen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst organisieren. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg