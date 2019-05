Nürnberg: Mittelmeerfilmtage im Tucherschloss

Mittelmeerfilmtage im Tucherschloss

Auch 2019 sind die Mittelmeerfilmtage wieder im Museum Tucherschloss zu Gast: Vom 30. Mai bis 9. Juni 2019 zeigt das Mobile Kino e.V. ein abwechslungsreiches Programm, das eine gelungene Mischung der Anrainerstaaten des Mittelmeers widerspiegelt. Die Open-Air-Vorführungen finden statt im Hof des Museums Tucherschloss, Hirschelgasse 9-11. Einlass ist ab 20.30 Uhr, Filmbeginn um 21.30 Uhr. Am 7. Juni 2019 gibt es keine Vorstellung.

Bei den Mittelmeerfilmtagen sind nicht nur Streifen aus den klassischen Urlaubsländern Frankreich, Italien und Griechenland vertreten, auch die Geschichten libanesischer, israelischer und palästinensischer Filmemacher werden auf die Leinwand projiziert. Zu sehen sind in diesem Jahr ?Ab heute sind wir ehrlich? (Donnerstag, 30. Mai 2019), ?Zwischen den Zeilen? (Freitag, 31. Mai 2019), ?Glücklich wie Lazzaro? (Samstag, 1. Juni 2019), ?Nonna Mia!? (Sonntag, 2. Juni 2019), ?Amerika Square? (Montag, 3. Juni 2019), ?Der Fall Sarah und Saleem? (Dienstag, 4. Juni 2019), ?Das Haus am Meer? (Mittwoch, 5. Juni 2019), ?The Cakemaker? (Donnerstag, 6. Juni 2019), ?Capernaum ? Stadt der Hoffnung? (Samstag, 8. Juni 2019) und ?Iuventa. Seenotrettung ? Ein Akt der Menschlichkeit? (Sonntag, 9. Juni 2019) ? im Anschluss an die Vorführung sind Mitglieder des Netzwerks ?Jugend rettet? anwesend, über deren Aktion der Dokumentarfilm erzählt. Alle Filme werden in der Originalsprache mit deutschen Untertiteln gezeigt. Für Bestuhlung, Snacks, kühle Getränke und warme Decken ist gesorgt, teilweise sind die Sitzplätze überdacht.

Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen sowie im Online-Vorverkauf unter www.mobileskino.de für 8 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr. Der Online-Kartenkauf ist bis 19 Uhr des jeweiligen Filmabends möglich. Restkarten für 9 Euro, ermäßigt 8 Euro, gibt es an der Abendkasse. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg