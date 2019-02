Nürnberg: Mittagsführung durch die Ausstellung ?Fabian Treiber?

Eine Kurzführung durch die Ausstellung von Fabian Treiber ?A Minibar in a Large Scale Room? gibt es am Donnerstag, 28. Februar 2019, um 12.30 Uhr. Dr. Harriet Zilch, Kuratorin der Kunsthalle Nürnberg, erläutert im Kunsthaus in der Königstraße 93 ausgewählte Werke des Künstlers.

In den Gemälden von Fabian Treiber, aktueller Marianne-Defet-Malerei-Stipendiat, gibt es eine Vielzahl von Gegenständen des täglichen Lebens zu entdecken, auch wenn die Darstellung oft seltsam vage bleibt. So stellt sich in seinen Bildern häufig die Frage, ab welchem Zeitpunkt aus einer abstrakten Form ein benennbarer Gegenstand wird: Wann wird ein Rechteck zum Tisch, ein Dreieck zu einer Vase, ein Oval zu einem Schuh? An welchem Punkt entwickeln die Formen in Fabian Treibers Gemälden ein Eigenleben? Unter dem Titel ?Interieur und Stillleben? erläutert Dr. Harriet Zilch, Kuratorin der Ausstellung, die Bildwelten des Künstlers.

Der Eintritt in die Ausstellung kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, die Teilnahme an der 20-minütige Führung ist kostenlos. alf

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg