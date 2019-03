Nürnberg: Mittags durch die ?Fabian-Treiber?-Ausstellung

Mittags durch die ?Fabian-Treiber?-Ausstellung

Eine Kurzführung durch die Ausstellung ?Fabian Treiber. A Minibar in a Large Scale Room? gibt es am Donnerstag, 28. März 2019, um 12.30 Uhr. Dr. Harriet Zilch, Kuratorin der Kunsthalle Nürnberg, erläutert im Kunsthaus in der Königstraße 93 unter dem Titel ?Mit Pinsel und Airbrushpistole? die Malereitechnik des Künstlers.

Die Gemälde von Fabian Treiber erscheinen auf den ersten Blick wie ein überbordendes Stillleben oder geben Einblick in einen mit viel Mobiliar ausgestatteten Wohnraum. Erst bei näherem Hinsehen registriert man, dass die Malerei von Fabian Treiber im wahrsten Sinne des Wortes vielschichtig ist. Der Künstler arbeitet mit vielen verschiedenen Techniken, am auffallendsten ist sicherlich, dass er seine Leinwände nicht grundiert, sondern den Stoff mit Farbe tränkt.

Der Eintritt in die Ausstellung kostet 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro, die Teilnahme an der etwa 20-minütigen Führung ist kostenlos. alf

Bild Download: Fabian Treiber: Motel Bed, 2018

Acryl, Tusche, Lack auf Leinwand, je 160 x 140 cm Courtesy KANT Galerie, Galerie Mark Müller, Rruttkowski;68 Galerie.

(Bild: Fabian Treiber, JPG-Datei 4.9 MB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg