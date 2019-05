Nürnberg: Mit neuen Kanaldeckeln Nürnberg auf Schritt und Tritt

In der Nürnberger Altstadt wird es in Zukunft Kanaldeckel mit dem

Nürnberger Stadtwappen geben. Dies ist Bestandteil einer Strategie zur

Gestaltung der öffentlichen Flächen. Das Gestaltungshandbuch

?Nürnberger Linie?, herausgegeben vom Planungs- und Baureferat der

Stadt Nürnberg, regelt die einzelnen Gestaltungselemente, die dem

Nürnberger Stadtbild ein unverwechselbares Erscheinungsbild geben

sollen. Eines dieser Elemente sind die Kanaldeckel mit der Darstellung

des Stadtwappens.

Beim Austausch der Kanaldeckel wird es keine ?Hau-Ruck-Aktion? geben.

Dies wäre schon aus Kostengründen nicht vertretbar. Die neuen Deckel

werden bei der Erneuerung von Schächten und bei Sanierungsarbeiten

am Kanalnetz eingebaut. Auch schadhafte Kanaldeckel werden durch die

neuen Wappendeckel ersetzt. Von Bedeutung ist auch die Sichtbarkeit:

So erfolgt in der Regel ein bevorzugter Austausch in stark begangenen

Bereichen der Altstadt, also vorrangig in den Fußgängerzonen.

Den ersten Kanaldeckel mit dem Nürnberger Stadtwappen hat die

Stadtentwässerung und Umweltanalytik Nürnberg (SUN) in der

Färberstraße vor Hausnummer 32 eingebaut. Weitere werden folgen. let

Zum Gestaltungshandbuch ?Nürnberger Linie?:

https://www.nuernberg.de/imperia/md/stadtplanung/broschueren/nuernbergerlinieansichtteil_1.pdf.

zu den Internetseiten von SUN:

www.sun.nuernberg.de.

Bild Download: Bild

Kanaldeckel mit Stadtwappen in der Färberstraße vor Hausnummer 31 - erster Kanaldeckel nach dem Gestaltungshandbuch "Nürnberger Linie"

(Bild: Stadtentwässerung und Umweltanalytik / Stadtentwässerung und Umweltanalytik, JPG-Datei 639 KB)

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg