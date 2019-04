Nürnberg: Mensa-Umbau in der Peter-Vischer-Schule

Nürnberg vor 31 Minuten

Mensa-Umbau in der Peter-Vischer-Schule Das städtische Hochbauamt beginnt Mitte April 2019 mit dem Umbau der Mensa der Peter-Vischer-Schule am Bielingplatz 2. Zusammen mit der fertiggestellten Aufstockung des Schulkomplexes soll die Mensa im September 2019 wieder in Betrieb genommen werden.