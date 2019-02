Nürnberg: Mehrere Wurststücke mit Nägeln gefunden

Wie die Polizei Mittelfranken mitteilt, sind am Samstagmorgen in Nürnberg im Stadtteil Johannis bislang in zwei Fällen Wurststücke mit Nägeln gefunden worden.

Um 6.30 Uhr war ein Mann in der Kirschgartenstaße unterwegs und entdeckte dort einen Köder. Der Spaziergänger trat in den ausgelegten Köder und verletzte sich leicht.

Gegen 8.15 Uhr fand eine Gassigeherin in der Johannisstraße ebenfalls Wurststücke mit Nägeln und benachrichtigte die Polizei. Die Köder wurden sichergestellt - Hunde kamen bisher wohl nicht zu Schaden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Nürnberg-West unter der Telefonnummer 0911/6583-0 in Verbindung zu setzen.