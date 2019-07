Nürnberg: Mauer- und Geländer-Sanierung am Prinzregentenufer

Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) restauriert einen

Abschnitt der denkmalgeschützten Ufermauer am Prinzregentenufer

gegenüber der Hausnummer 7. Die Arbeiten beginnen am Montag,

22. Juli, und dauern bis Montag, 19. August 2019. In diesem Abschnitt

sind die Stützmauer und das darauf befindliche Geländer in einem

schlechten Zustand.

Zur Vorbereitung der Sanierung werden Pflanzen (Sträucher)

zurückgeschnitten. Anschließend wird ein Gerüst aufgestellt und das

Geländer eingehaust. Bei der Restaurierung handelt es sich zunächst um

ein Versuchsfeld, das im Wesentlichen das Geländer umfasst. Auf Basis

der hier gewonnenen Informationen soll eine Ausschreibung für das Jahr

2020 für die Sanierung der gesamten denkmalgeschützten Stützmauer

erarbeitet werden.

Die Parkplätze am Prinzregentenufer gegenüber der Hausnummer 7

können während der Arbeiten nicht genutzt werden. Auch der Fuß- und

Radweg zwischen den Parkbuchten und der Stützmauer wird gesperrt.

Sör bittet darum, auf den Gehweg der anderen Straßenseite

auszuweichen.

Sör ist bemüht, die Sanierungszeit möglichst kurz zu halten, um die damit

verbundenen Unannehmlichkeiten für die Verkehrsteilnehmerinnen und

Verkehrsteilnehmer zu minimieren. tom

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg