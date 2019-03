Nürnberg vor 25 Minuten

Sexualdelikt

Nürnberg: Mann zieht vor Fußgängerin Hose herunter und spielt mit seinem Penis

In der Eisensteiner Straße in Nürnberg hat am Donnerstagmorgen ein Exhibitionist eine Frau belästigt. Der Mann versteckte sich zwischen zwei Büschen und zeigte einer Passantin seinen Penis.