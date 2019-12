Nürnberg vor 13 Minuten

Versuchte Tötung an Heilgabend

Nürnberg: Mann vor einfahrende U-Bahn geschubst - Lebensgefahr

U-Bahn-Schubser in Nürnberg: Ein Mann ist an Heiligabend am Nürnberger Hauptbahnhof vor eine einfahrende U-Bahn gestoßen und lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei ermittelt wegen versuchter Tötung und hat einen Verdächtigen festgenommen.