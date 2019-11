Herrchen und Hund von Unbekanntem in Nürnberg angegriffen: In der Nacht auf Donnerstag (21.11.2019) kam es im Nürnberger Stadtteil Ludwigsfeld zunächst zu einer Rauferei zwischen zwei Hunden, berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Mann verletzte daraufhin den Hundehalter und seinen Hund lebensgefährlich. Die Polizei bittet um Hinweise.

Hundehalter greift Hund und Herrchen an

Gegen 1.40 Uhr war ein 56-jähriger Mann am Donnerstag mit seinem Hund in der Schultheißallee in Nürnberg unterwegs. Dort kam es zu einer Rauferei zwischen seinem South African Boerboel und einem freilaufenden Malinois-Hund.

Der Halter des Malinois kam dazu und versuchte, zwischen die beiden Hunde zu gehen. Daraufhin gerieten auch die beiden Männer aneinander. Der 56-jährige Mann stürzte und verletzte sich dabei. Sein Hund wurde ebenfalls verletzt.

Hund wohl mit Messer lebensgefährlich verletzt

Die Polizei geht derzeit davon aus, dass dem South African Boerboel von dem Unbekannten eine Stichverletzung zugefügt worden ist. Der Hund schwebte in Lebensgefahr. Eine Polizeibeamtin mit veterinärmedizinischen Kenntnissen versorgte das schwer verletzte Tier bis zu dessen Abtransport in eine Tierklinik. Sein Halter musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.