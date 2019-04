Nürnberg vor 2 Stunden

Treppensturz

Nürnberg: Mann stürzt auf Treppe und stirbt noch vor Ort

Am U-Bahnhof Friedrich-Ebert-Platz ist am Samstag ein 54-jähriger Mann auf der Treppe gestürzt. Er hat sich schwer am Kopf verletzt und ist noch an der Unfallstelle gestorben.