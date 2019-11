Nürnberg: Bordellbesucher (25) fotografiert Frauen im Rotlichtviertel - und wird angegriffen

Raub im Nürnberger Rotlichtviertel: Am frühen Sonntagmorgen (03.11.2019) überfielen drei bislang unbekannte Täter zwei Besucher des Nürnberger Rotlichtviertels. Die Kripo Nürnberg sucht Zeugen.

Kurz nach 1 Uhr verließ ein 25-Jähriger ein Etablissement hinter der Frauentormauer. Sein wartender 24-jähriger Freund nahm sein Smartphone heraus und schoss einige Fotos von den Frauen.

Drei Unbekannte greifen Männer mit Pfefferspray an

Plötzlich kamen drei unbekannte Männer auf die beiden zu, griffen den 24-Jährigen an, raubten ihm das Handy und sprühten ihm Pfefferspray ins Gesicht. Der zu Hilfe eilende 25-Jährige wurde ebenfalls angegriffen und mit Pfefferspray besprüht. Anschließend ergriff das Trio die Flucht. Beide Männer erlitten leichte Verletzungen.

Von den Tätern liegt keinerlei Personenbeschreibung vor. Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer 0911/21123333 entgegen.

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagnachmittag zwei Kinder am Plärrer in Nürnberg sexuell belästigt. Die Kriminalpolizei sucht nach Zeugen des Vorfalls.