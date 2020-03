Altdorf bei Nürnberg: Mann in Arztpraxis festgenommen - Verdacht auf Coronavirus-Infektion

In Altdorf bei Nürnberg kam es am Donnerstagabend (19.03.2020) zu einem Einsatz in einer Arztpraxis, berichtet die Polizei.

Gegen 18.00 Uhr hielt sich in einer Arztpraxis in Feucht ein Mann auf, der sich in einer psychischen Ausnahmesituation befand. Er teilte außerdem mit, dass er möglicherweise mit dem Coronavirus infiziert sei. Die alarmierte Polizei trug deshalb Infektionsschutzausstattung während des Einsatzes.

Möglicherweise an Coronavirus erkrankter Patient festgenommen

Der Mann wurde vorsorglich festgenommen und wegen seiner psychischen Lage in eine Fachklinik gebracht. Eine Ärztin testete den Mann auf eine mögliche Coronavirus-Infektion, das Testergebnis steht aber noch aus.