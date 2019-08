Einbruch in Wohnmobil im Nürnberger Westen: In der Nacht auf Dienstag (27. August 2019) brach laut Polizei ein 42-jähriger Mann in ein Wohnmobil ein. Das Wohnmobil war im Nürnberger Westen in der Rothenburger Straße abgestellt. Nachdem er das Dachfenster des Wohnmobils aufgebrochen hatte, stieg der Mann ein und suchte völlig erschöpft erst einmal nach etwas zum Trinken. Er fand eine Flasche Whiskey, mit der er seinen Durst stillte.

Polizei ermittelt wegen versuchten besonders schweren Diebstahl

Anstatt nach der Tat zu flüchten, schlief der 42-Jährige erschöpft und betrunken im Wohnmobil ein und wachte erst am nächsten Tag wieder auf, als wenig verständnisvolle Besitzer des Wohnmobils den Mann weckte. Der rief sofort die Polizei.

Beamte nahmen den Einbrecher daraufhin vorläufig fest. Der Mann durfte mittlerweile die Polizeiwache aber wieder verlassen. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts auf versuchten besonders schweren Diebstahl. Der Verdacht besteht, da der 42-Jährige eine Tasche mit Wertsachen aus dem Wohnmobil bereitgestellt hatte, die er bei seiner geplanten Flucht eigentlich mitnehmen wollte. Der Sachschaden beträgt etwa 500 Euro.