Nürnberg: Mann besprüht Kontrahenten mit Pfefferspray - Streit in Drogeriemarkt eskaliert

Am Samstag ist in Nürnberg der Streit zwischen zwei Männern in einem Drogeriemarkt in der Werderau eskaliert. Ein Mann versprühte während der Auseinandersetzung Pfefferspray und verletzte so mehrere Kunden des Einkaufsmarktes.

Der Streit zwischen dem 27-jährigen Mann und seinem 33-jähriger Kontrahenten begann etwa gegen 12.45 Uhr im Drogeriemarkt. Anfangs war es nur ein verbaler Streit, später zückte allerdings der 27-Jährige ein Tierabwehrspray und setzte dieses gegen den 33-Jährigen ein. Anschließend folgte eine körperliche Auseinandersetzung der Männer. Dabei beschädigten sie die Warensicherung im Eingangsbereich des Marktes.

Durch den Einsatz des Pfeffersprays erlitten mehrere Kunden Atemwegsreizungen. Drei Menschen mussten sich vor Ort vom Rettungsdienst medizinisch versorgen lassen. Die Feuerwehr übernahm anschließend die Lüftung der Verkaufsräume.

Die Polizei hat gegen die beiden beteiligten Männer jeweils Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung, Sachbeschädigung und Beleidigung eingeleitet.

Ebenfalls am Samstag hat eine junge Frau in Nürnberg versucht, eine sexuelle Belästigung mit einem Pfefferspray abzuwehren.