Muggenhof vor 2 Stunden

Zeugensuche

Nürnberg: Mann befriedigt sich vor Frau - Polizei sucht Täter

Sexuelle Belästigung in Nürnberg: Ein Mann befriedigte sich am Mittwochmorgen in der Adolf-Braun-Straße vor einer Frau. Mit einer genauen Täterbeschreibung bittet die Polizei um Hinweise.