Nürnberg vor 3 Stunden

Exhibitionist

Nürnberg: Mann befriedigt sich in Park vor zwei Frauen selbst - Polizei bittet um Hinweise

Am Mittwochabend wurden zwei junge Frauen in einem Park in Nürnberg von einem Exhibitionisten überrascht. Der Mann befriedigte sich vor den Frauen selbst und flüchtete. Die Polizei sucht nun Zeugen.