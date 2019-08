Nürnberg: Mann (46) erst betrunken auf E-Roller, dann auf gestohlenem E-Fahrrad erwischt

Verkehrskontrolle in Nürnberg: Mann fährt betrunken E-Roller, dann auf gestohlenem Fahrrad: Innerhalb nur weniger Stunden fiel am Dienstag (27. August 2019) ein 46-jähriger Mann in Nürnberg der Polizei gleich mehrfach auf: Gegen 17.30 Uhr kontrollierten Polizisten den Mann, als er auf der Beuthener Straße mit einem Elektroroller unterwegs war. Einerseits war auf dem E-Scooter keine Versicherungsplakette angebracht, andererseits fuhr er zu schnell. Zudem konnte der 46-Jährige auch keine Fahrerlaubnis vorweisen.

Erst kürzlich ergab eine Polizeikontrolle in Nürnberg, dass zahlreiche E-Scooter-Fahrer betrunken auf den Straßen unterwegs sind.

Mann fährt auf gestohlenem E-Fahrrad weiter durch Nürnberg

Wegen den Verstößen der Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz, wurde der Mann mit auf die Polizeiwache genommen, gegen 19.30 Uhr durfte er jedoch wieder gehen.

Nur zwei Stunden später fiel der Mann erneut der Polizei auf - da war der 46-Jährige mit einem Elektrofahrrad unterwegs - immer noch betrunken. Die Polizei prüfte das Fahrrad und es stellte sich heraus, dass es gestohlen war. Als die Polizei daraufhin die Wohnung des Mannes durchsuchte, fand sie weitere gestohlene Fahrräder.