Nürnberg: Mann (20) will Tankstelle überfallen - Polizei nimmt ihn noch am Tatort fest

In Nürnberg versuchte ein 20-Jähriger am Samstagabend (05.10.), eine Tankstelle zu überfallen. Der Mann konnte noch am Tatort in Wetzendorf festgenommen werden. Das berichtet die Polizei.

Nürnberg: 20-Jähriger will Tankstelle überfallen - verlässt den Verkaufsraum aber gleich wieder

Gegen 23.30 Uhr betrat der 20-Jährige die Tankstelle in der Erlanger Straße. Dort bedrohte er den Kassierer und forderte die Herausgabe von Geld. Als ein Kunde die Tankstelle betrat, ließ der Täter plötzlich von seinem Überfall ab. Er verließ den Verkaufsraum und wartete außerhalb auf dem Tankstellengelände. Währenddessen riefen die Mitarbeiter die Polizei.