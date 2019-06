Nürnberg: Mann (20) rastet in Langwasser aus und verletzt Polizisten

Ein 20-jähriger Mann brach laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen (20.06.2019) in eine Wohnung in der Karwendelstraße in Nürnberg ein. Es kam zu einem Streit zwischen dem jungen Mann und der Bewohnerin. Zwei Männer eilten daraufhin der Frau zur Hilfe und wurden von dem 20-jährigen Mann attackiert.

Einige Tage zuvor hatte die Polizei einen 18-Jährigen verhaftet, der in einem Nürnberger Krankenhaus gestohlen hatte.

Randalierer wirft Polizisten zu Boden

Als die Polizei eintraf, griff der 20-Jährige unvermittelt einen der Beamten an. Die Polizisten mussten den Angreifer, der den Beamten zu Boden geworfen hatte, mithilfe des Einsatzstockes herunterzwingen und schafften es schließlich, ihn festzunehmen.

Der angegriffene Beamte erlitt so schwere Verletzungen, dass er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er ist derzeit nicht mehr dienstfähig.

Es wurde ein Ermittlungsverfahren wegen tätlichen Angriffs auf einen Polizisten und Körperverletzung eingeleitet. Der Beschuldigte, der unverletzt blieb, wurde in eine Fachklinik gefahren.