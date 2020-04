Die Polizei stoppte am Donnerstagabend (16. April 2020) die Zerstörungsorgie eines 19-Jährigen in Nürnberg. Er zog mit einem Minigolf-Schläger durch die Stadt, zerstörte Sachen und verletzte einen Fußgänger, berichtet die Polizei.

Die Zerstörungsorgie begann gegen 17 Uhr am U-Bahnhof Rothenburger Straße. Dort zerschlug er mehrere Beleuchtungen. Dann lief er stadtauswärts und schlug auf einen Schaukasten ein.

Passant in Nürnberg wird plötzlich attackiert

In der Schweinauer Straße ging er dann plötzlich auf einen 37-jährigen Mann los. Dieser konnte dem Schlag glücklicherweise noch rechtzeitig ausweichen, wurde jedoch vom Minigolf-Schläger gestreift und leicht verletzt.

Anschließend ging der 19-Jährige in ein Haus in die Schweinauer Straße, schnappte sich im dritten Obergeschoss einen Blumenkübel und warf ihn aus dem Fenster auf den Gehweg. Dort lief gerade ein 59-jähriger Mann, der nur knapp verfehlt wurde. Anschließend zerschlug der Randalierer noch ein Schaufenster sowie einen Schaukasten einer Gaststätte in der Schwabacher Straße.

Randalierer will Polizisten beißen

Die Polizei suchte bereits nach dem 19-Jährigen. In der Amselstraße spürten ihn die Beamten dann auf. Sie wollten ihn festnehmen, der 19-Jährige setzte sich aber stark zur Wehr. Er beleidigte wüst die Polizisten und wollte einen der Beamten beißen. Schließlich konnte der Randalierer überwältigt und festgenommen werden.

Da er sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, lieferten ihn die Beamten in eine Fachklinik ein. Gegen ihn wird unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Körperverletzung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt.

Ebenfalls in Nürnberg wurden am Mittwoch zwei Sanitäter angegriffen. Der Angreifer stand wohl unter Drogen.