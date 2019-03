Nürnberg: März-Highlights im Haus des Spiels

Die März-Highlights im künftigen Haus des Spiels am Egidienplatz 23 bringen neue Regeln, mehr Bewegung und schier endloses Gaming ins Spiel.

In einem kreativen Workshop am Samstag, 9. März 2019, wird von 10 bis 17 Uhr alten Spielesammlungen neues Leben eingehaucht. Bei ?Pimp your Spielesammlung? werden mit ein wenig Experimentierfreude und ein paar zusätzlichen Regeln und Teilen aus unvollständigen und unspielbaren Klassikern selbstgemachte Spiele, die der alten Schachtel ganz neue Erlebnisse entlocken. Unter Anleitung von Spieleautoren und erfahrenen Spielecoaches basteln, testen und spielen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit klassischen Spielesammlungen und Spielmechaniken, um sie mit neuen Komponenten zu modden, zu mixen und von Grund auf neu zu erfinden. Im Idealfall bringt jeder seine eigene ? gerne auch unvollständige ? Spielesammlung mit.

An der frischen Luft findet dagegen am selben Tag um 14 Uhr der Pokémon-Go-Walk statt. Dabei trifft man sich am Pellerhaus in Gruppen, um auf die Jagd nach Kreaturen zu gehen, die im eigenen Pokédex noch fehlen. In Kooperation mit Project Hive eSports startet eine Gruppe am Pellerhaus ? der nächste Pokéstop ist nicht weit.

Am Freitag, 15. März 2019, darf ab 19 Uhr wieder gezockt werden bis zur Geisterstunde, wenn die Lange Nacht der Video- und Computerspiele in ihre zweite Runde geht. Ob auf der großen Leinwand oder auf dem kleinen Röhrenfernseher ? hier können Games-Begeisterte Klassiker und moderne Titel in entspannter Atmosphäre ausprobieren, neu- und wiederentdecken. Spielecoaches beraten und erleichtern den Einstieg auch für digitale Neulinge.

Alle dürfen selbst entscheiden, was sie für die Teilnahme bezahlen möchten. Die Anmeldung zum Workshop unter Telefon 09 11 / 2 31-1 52 57 oder per E-Mail an haus-des-spiels@stadt.nuernberg.de wird empfohlen. Alle Veranstaltungen sind Teil des Programms ?Testspiele ? von analog bis digital? des Deutschen Spielearchivs Nürnberg im Haus des Spiels.

