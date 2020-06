Junger Mann in Nürnberg überfallen und malträtiert - Tatverdächtige können fliehen: Ein 22-jähriger Mann ist am Montagabend (8. Juni 2020) in der Nürnberger Innenstadt von drei Unbekannten überfallen und zusammengeschlagen worden. Dies berichtet die Polizei, die nun Zeugen des Vorfalls sucht.

Laut Polizeiangaben lief der 22-Jährige gegen 20.15 Uhr den Frauentorgraben in Richtung Hauptbahnhof entlang, als er auf Höhe Grasersgasse von einem Unbekannten gefragt wurde, ob er eine Zigarette für ihn habe. Als der junge Mann dies verneinte, kamen noch zwei weitere Männer hinzu. Sie hielten den 22-Jährigen fest, durchwühlten seine Taschen und schlugen schließlich mit Fäusten auf ihn ein.

Raubüberfall in Nürnberg: Opfer (22) erleidet Schürfwunden und Prellungen

Einer der Männer versuchte, ihm noch das Handy aus der Hand zu treten, das dabei zu Bruch ging. Die Täter erbeuteten unter anderem eine elektrische Zahnbürste, Kopfhörer (Airpods) sowie eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag.

Der 22-Jährige erlitt Schürfwunden und Prellungen. Nachdem die Täter geflüchtet waren und das Opfer einen Bekannten aufgesucht und diesem den Vorfall geschildert hatte, wurde die Polizei verständigt.

Die drei Täter werden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

circa 180 Zentimeter groß

hellhäutig

ungepflegter Bart

Raucher

bekleidet mit schwarzem Jogginganzug der Marke "Amstaff"

Täter 2:

südländischer Typ

verfilzte Haare

Tattoo (Muster) an der rechten Gesichtshälfte

Täter 3:

Glatze

Schnurrbart

bekleidet mit schwarzer dünner Stoffhose und braun-beigem langärmeligen Oberteil

Der Polizei zufolge wirkten die drei Männer auf den Geschädigten alkoholisiert.

Eine Streife der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd nahm den Sachverhalt auf. Anschließend sicherte der Kriminaldauerdienst Mittelfranken Spuren am Geschädigten und suchte mit ihm den Tatort auf. Die weiterführenden Ermittlungen übernahm das Fachkommissariat der Nürnberger Kripo.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Hinweise auf die Identität der Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken unter der Telefonnummer

0911 2112 3333 in Verbindung zu setzen.

