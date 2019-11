Körperliche Auseinandersetzung am Hauptbahnhof Nürnberg: Streit unter Männern endet für 21-Jährigen mit Nasenbeinbruch. In der Nacht zum Donnerstag (7. November 2019) sind am Ostausgang des Nürnberger Hauptbahnhofs zwei Männer in Streit geraten. Dabei trug einer der Beteiligten eine blutende Wunde und einen Nasenbeinbruch davon, wie die Polizei mitteilt.

Hauptbahnhof Nürnberg: Mann (21) bei Schlägerei verletzt

Im Verlauf der Auseinandersetzung riss ein 30-Jähriger einen 21-Jährigen zunächst von hinten zu Boden. Dieser stand alsbald wieder auf und stürzte sich auf seinen Kontrahenten, der daraufhin ebenfalls zu Boden ging.