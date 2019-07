Nach einem missglückten Raubüberfall in Nürnbergfahndet die Polizei nach einem Mädchen-Trio. Die drei Jugendlichen sollen am Donnerstagnachmittag (18.07.2019) eine Seniorin in der Fenitzerstraße überfallen haben, danach wurde ein minderjähriges Mädchen Opfer eines Überfalls. Das berichtet die Polizei.

Zwei Überfälle in kurzer Zeit

Gegen 15.55 Uhr sprachen die drei Mädchen eine Seniorin an und fragten nach Geld. Als die Frau sich weigerte, ihnen etwas zu geben, zog eines der Mädchen ein Messer und versuchte, die Geldbörse zu rauben. Der Seniorin setzte sich aber zur Wehr und hielt ihre Börse fest. Das Trio ergriff daraufhin die Flucht.

Wenig später wurde ein minderjährige Mädchen in der Äußeren Sulzbacher Straße überfallen. Gegen 16.20 Uhr forderte ebenfalls ein Trio von dem Mädchen Geld. Das Opfer wurde ins Gesicht geschlagen. Das Mädchen flüchtete und lief zu seinen Eltern.

Die Beschreibungen der Täterinnen stimmen in beiden Fällen überein. So beschreiben die Überfallopfer die gesuchten Mädchen.

Mädchen 1

circa 16 Jahre alt

circa 160 cm groß

helle Hautfarbe

trug ein helles Oberteil mit schwarzer Aufschrift, eine hochgekrempelte blaue Jeans und eine schwarze Handtasche

Mädchen 2

circa 16 Jahre alt

ungefähr 165 cm - 170 cm groß

helle Hautfarbe

dunkle lange Haare, trug eine weiße, vorne zusammengeknotete Bluse, dunkelblaue Jeans, Sportschuhe der Marke "Fila", hatte hellrosa gefärbte Fingernägel und führte eine schwarze Tasche mit sich

Mädchen 3