Nürnberg: Ludwig-Uhland-Schule sammelt 400 Kilogramm Müll

Mehr als 300 Schülerinnen und Schüler der Ludwig-Uhland-Schule Nürnberg haben am vergangenen Donnerstag, 11. April 2019, innerhalb von 90 Minuten über 400 Kilogramm Müll aus Grünanlagen, Straßen und Sträuchern rund um ihre Schulgebäude gesammelt. Den Startschuß zu der Schul-Aktion ?Run4Green ? we go and keep Nürnberg clean!? hatte Bürgermeister Christian Vogel, erster Werkleiter des Servicebetriebs Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör), gegeben, der auch die Schirmherrschaft für den groß angelegten Einsatz übernommen hatte.

Projektpartner der Ludwig-Uhland-Schule war der Verein ?Finofit? unter der Leitung des Initiators und Personal-Trainers Hakeem Adewale, der bereits seit einem Jahr jeden zweiten Sonntag im Monat einen ?Run4Green? auf der Wöhrder Wiese veranstaltet. Dabei wird das Joggen mit dem Aufsammeln von Müll kombiniert. Die Idee dieser sogenannten Plogging-Aktionen stammt ursprünglich aus Schweden.

Als Sponsoren fungierten der Lions Club Nürnberg, die Sparkasse am Schillerplatz, die Brauerei Pyraser, Aldi Süd sowie der Fotograf Martin Marak, der die Höhepunkte der Müllsammelaktion mit der Kamera festgehalten hatte.

Rudi Groh, Direktor der Ludwig-Uhland-Schule, Katja Schabesberger, Lehrerin der Uhlandschule sowie Gitte Ferchland, Elternbeiratsvorsitzende der Schule, und Schülervertreter aus der 8. Klasse hatten mit dem ?Run4Green?-Gründer das Projekt für die Schule vorbereitet.

Die Kinder waren zwischen Bucher Straße und Stadtpark sowie zwischen Archivpark und Nordring ausgeschwärmt. ?Es war schon ein beeindruckendes Bild, als 300 Schülerinnen und Schüler mit Handschuhen und Mülltüten losliefen, um die Nordstadt ein kleines bisschen grüner zu machen?, sagte ein Passant, der den Start beobachtet hatte. Insgesamt fand der Einsatz der Schülerinnen und Schüler großen Anklang im Wohnquartier. Gesammelt wurden neben normalem Abfall im Straßenraum wie Zigarettenkippen, Becher, Verpackungsmaterial, Essensresten, und Kaugummis auch Monitore, Stehlampen sowie Holzlatten und Metallteile, die die Kinder in blauen Säcken entsorgten. Sör hatte die beteiligte Lehrer- und Schülerschaft mit Warnwesten, Handschuhen und Abfallsäcken ausgestattet.

Hakeem Adewale von ?Finofit? fasste den Erfolg der Aktion zusammen: ?Ihr habt Großartiges in kürzester Zeit geleistet. Ich hoffe, Ihr haltet Euren positiven ?Mind Set?, unsere Umwelt sauberer und grüner zu halten, aufrecht und tragt diese Message weiter an Eure Freunde und Familie. Denn nur gemeinsam schaffen wir uns eine bessere Zukunft!?

Der Schirmherr des Einsatzes, Bürgermeister Christian Vogel, zeigte sich ebenfalls beeindruckt: ?Die Dimension und Intensität dieses Einsatzes hat uns allen gezeigt: Die Uhlandschule hat endgültig auf Grün geschaltet!?

Viele Nürnberger Schulklassen, Jugendgruppen und Vereine haben bereits eine ?Kehrd wärd?-Aktion durchgeführt und dabei ihre Wohnviertel oder eine Grünanlage gereinigt und verschönert. Sie sammelten den Müll auf, den Bürgerinnen und Bürger achtlos und rücksichtslos ins Gras oder Gebüsch werfen. Der Servicebetrieb Öffentlicher Raum Nürnberg (Sör) unterstützt das Projekt ?Kehrd wärd?, in dem er den Freiwilligen Handschuhe, Sicherheitswesten und Müllsäcke zur Verfügung stellt und den eingesammelten Müll vor Ort abholt und entsorgt.

Anmeldungen für eine ?Kehrd wärd?-Aktion nimmt das Sör-Servicetelefon unter der Rufnummer 09 11 / 2 31-76 37 entgegen. Auch auf der Sör-Internetseite kann unter www.soer.nuernberg.de eine solche Reinigungsaktion angemeldet werden.

Dieser Inhalt wurde erstellt von Stadt Nürnberg