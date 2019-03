Nürnberg: Literatur ohne Grenzen: Autor aus Mexiko zu Gast

Literatur ohne Grenzen: Autor aus Mexiko zu Gast

In der Reihe ?Literatur ohne Grenzen? ist Antonio Ortuño aus Mexiko am Donnerstag, 14. März 2019, um 19.30 Uhr zu Gast in der Stadtbibliothek Zentrum, Gewerbemuseumsplatz 4, Lernwelt, Ebene L0. Gelesen wird aus dem spanischen Original ?Olinka? und der deutschen Fassung. Für Übersetzung und Moderation sorgt Tobias Wildner. Der Eintritt beträgt 8 Euro, ermäßigt 5 Euro, mit Nürnberg-Pass 4 Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse.

Antonio Ortuños neuer Roman handelt von einem skrupellosen Bauunternehmer, der mit Bestechung, Erpressung und Mord seine Ziele durchzusetzen versucht und in Kauf nimmt, dass die eigene Familie daran zerbricht. Der Autor zeichnet darin ein erschütterndes Sittenbild des heutigen Mexiko, in dem Korruption und Gewalt allgegenwärtig sind.

Der mexikanische Journalist und Schriftsteller Antonio Ortuño wurde 1976 als Sohn spanischer Immigranten in Guadalajara geboren. 2010 kürte ihn das Magazin ?Granta? zu einem der besten jungen spanischsprachigen Autoren der Gegenwart.

?Literatur ohne Grenzen? ist die Lesereihe des Amts für Kultur und Freizeit / Inter-Kultur-Büro und des Bildungscampus Nürnberg. Autorinnen und Autoren aus aller Welt sind zu Gast und präsentieren ihre Werke in ihrer Muttersprache ? dazu gibt es deutsche Übersetzungen. jos

