Nürnberger Lebkuchen-Produzent stellt auf Fairtrade-Produktion um: Bereits seit 2015 verwendet der mittelfränkische Lebkuchen-Konzern "Schmidt-Lebkuchen" Fairtrade-Kakao und Schokolade für die Herstellung von Lebkuchen. Bisher wurde diese Strategie jedoch nicht sortimentsübergreifend angewendet. Seit Mitte August 2019 hat sich das geändert: Die Firma verwendet nun nur noch fairtrade-zertifizierte Kakaobohnen. "Herkunft und Qualität unserer Zutaten haben bei uns schon immer oberste Priorität" sagt Geschäftsführer Jürgen Brandstetter zur Umstellung. Das Verantwortungsbewusstsein gelte jedoch nicht nur für die Kunden, sondern ebenfalls für die Erzeuger der Rohstoffe, so Brandstetter.

Nürnberger Lebkuchen-Produzent mit neuem Nachhaltigkeitssiegel

Das Nachhaltigkeitssiegel, dass den zukünftigen Kakao des fränkischen Traditionsunternehmen ziert, wird von der Organisation "Flocert" kontrolliert. Diese gibt an kleinen Kakaobauern in Ghana oder Elfenbeinküste einen Mindestbetrag als Erlösanteil des Handels zu garantieren. So wolle man Schwankungen auf dem Weltmarkt ausgleichen und mittelständische Bauern stabilisieren.

Bereits Ende Juli gab es die ersten Lebkuchen in einem fränkischen Supermarkt. "Wir wollen unseren Kunden etwas Besonderes bieten, das sie nicht überall kriegen. Und zu Federweißer passen sie auch schon perfekt", begründet der Marktleiter den Schritt.

tu