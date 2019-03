Nürnberg vor 1 Stunde

Nürnberg: Laufamholz: Wie mache ich mein Haus fit für die Zukunft?

Laufamholz: Wie mache ich mein Haus fit für die Zukunft? Ein Themenabend Energie für den Stadtteil Nürnberg-Laufamholz steht unter dem Motto ?Wie mache ich mein Haus fit für die Zukunft?? Die Informationsveranstaltung am Dienstag, 2. April 2019, dauert von 18.30 bis 21 Uhr in der Sportgaststätte in der Schupfer Straße 81. Der kostenfreie Vortrag ist für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Laufamholz und dem gesamten Stadtgebiet Nürnberg offen.